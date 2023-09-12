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Минфин не видит нужды тестировать экспортные расчеты в криптовалюте через ЭПР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минфин сомневается, что сейчас есть необходимость тестировать использование криптовалюты в экспортных расчетах через экспериментальные правовые режимы (ЭПР), так как данной идее уже почти год и на практике "все эксперименты пройдены", заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

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На панельной дискуссии на Сrypto Summit 2023 он напомнил, что Минфин выступал за комплексное регулирование цифровых валют и готовил соответствующий законопроект (который предполагал легализацию криптобирж - ИФ), но консенсуса по нему достигнуто не было, поэтому был выбран другой путь - путь проведения эксперимента, то есть использование цифровых валют для международных транзакций в рамках экспериментальных правовых режимов.

"Уже практически год этой инициативе и тоже пока не могу обрадовать, что есть конкретный результат, что мы вышли на финишную прямую. Пока это все в неких дискуссиях и обсуждениях. Честно скажу, нам больше нравится комплексный подход без всяких экспериментальных режимов, потому что сколько можно экспериментировать, уже в принципе вся страна этим занимается. Мне кажется, мы уже результаты этого эксперимента понимаем", - сказал Чебесков.

"Экспериментальные правовые режимы в финтехе - это отличная вещь, но они хороши, когда мы действительно экспериментируем и не понимаем, какие нас ждут результаты и как это будет работать, чтобы потом что-то масштабировать. Когда мы говорим про отрасль цифровых валют и DeFi, мне кажется, все эксперименты уже пройдены, когда миллионы граждан вовлечены в этот процесс, то можно констатировать, что они уже поэкспериментировали. Я думаю, что нужно зафиксировать уже результаты этого эксперимента", - сказал чиновник. При этом он отметил, что Минфин готов продолжать путь по введению экспериментов, как неких промежуточных этапов в регулировании этой реформы.

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Чебесков также отметил, что компании, в первую очередь банки, финансовые организации, сталкиваются с проблемой классификации цифровых валют и цифровых активов исходя из действующего в России законодательства.

"Мы знаем, что даже идет дискуссия, USDT (цифровая валюта, привязанная к доллару США - ИФ) - это что, это цифровой финансовый актив или это частная цифровая валюта? Действительно, некая правовая неопределенность, она существует", - отметил он.

При этом, по его словам, прописать в действующем законодательстве точное и четкое определение цифровых валют и активов очень сложно: "Здесь дискуссия идет, мы понимаем, что финансовым организациям значительно удобнее иметь дело с квалификацией этого, как с иностранной валютой, потому что у них уже все в системах настроено - это иностранная валюта, мы с ней будем так же работать".

По его словам, дискуссия не завершена, но она с операционной точки зрения очень важна, чтобы определиться, чтобы внедрять законодательство.

Иван Чебесков Минфин
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