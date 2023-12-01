Приложение "Ситидрайва" стало недоступно для скачивания из AppStore

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Приложение каршерингового сервиса "Ситидрайв" оказалось недоступно для скачивания из магазина AppStore, сообщает телеграм-канал компании.

"Ситидрайв" уже ищет "альтернативные пути установки приложения". При этом приложение работает в обычном режиме для тех, кто уже скачал его на iPhone.

Кроме того, оно по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi и Rustore.

"Ситидрайв" - сервис краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. По итогам 2022 года оборот (GMV) компании вырос в 2,4 раза - почти до 8 млрд рублей. Парк "Ситидрайва" превышает 12 тыс. автомобилей.

"Ситидрайв" является частью "О2О Холдинга", который в рамках разделения активов VK и Сбербанка в сфере фудтеха и транспорта в 2022 году сохранила за собой финансовая организация.