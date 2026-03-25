OpenAI объявила о закрытии ИИ-платформы для генерации видео Sora

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американская компания OpenAI объявила о решении закрыть платформу по созданию видеоконтента с помощью искусственного интеллекта (ИИ) Sora.

"Всем, кто творил с помощью Sora, делился этим и создавал вокруг этого сообщество: спасибо. То, что вы делали с помощью Sora, имело значение, и мы знаем, что эта новость разочаровала вас", - говорится в сообщении компании в соцсети Х.

OpenAI представила ИИ-платформу Sora в феврале 2024 года. В декабре того же года компания выпустила новую версию Sora в виде отдельной соцсети. В ней пользователи могли создавать короткие видео на основе текстового описания и смотреть ролики других пользователей.

Запуск Sora вызвал широкую волну критики, главным образом в связи с опасениями нарушения авторских прав в приложении. В частности, на платформе можно было увидеть ролики, включающие персонажей из анимационных сериалов "Рик и Морти" и "Южный парк", а также была возможность сгенерировать множество подобных персонажей.