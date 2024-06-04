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СДЭК подтвердил, что сбой ИТ-систем вызван воздействием извне

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Технический сбой СДЭК, произошедший в конце мая, был вызван внешним воздействием, утечек персональных данных клиентов не зафиксировано, говорится в сообщении компании.

"На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, "Инфосистемы Джет" и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием", - говорится в сообщении.

В четверг, 6 июня, данные расследования рассмотрят на внеочередном заседании совета директоров СДЭК, посвященном определению принципов и подходов к организации управления рисками, отмечает компания.

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В компании также отмечают, что на данный момент у нее "нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных". Также в сообщении говорится, что резервное копирование данных в СДЭК производится ежедневно, а не раз в полгода, как писали некоторые СМИ.

В настоящее время работоспособность большей части клиентских сервисов восстановлена, сообщает компания.

СДЭК 27 мая сообщил о сбое вычислительных мощностей, из-за которого перестали работать сайт и приложение компании. Также были временно приостановлены выдача и прием отправлений в ПВЗ, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что масштабный сбой в СДЭК был вызван атакой хакерской группировки. Хакеры, взявшие на себя ответственность за сбой, утверждали, что использовали вирус-шифровальщик.

Хинштейн также отметил, что в соответствии с законодательством компания обязана будет раскрыть масштабы утечки, рассказать о том, какие меры предпринимались для защиты системы, и представить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования.

СДЭК обещала по итогам разрешения этой ситуации принять все меры для предотвращения ее повторения.

СДЭК
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