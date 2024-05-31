СДЭК восстановил возможность отправки посылок после сбоя

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Логистический оператор СДЭК восстановил возможность отправки посылок, которая была прервана из-за сбоя, говорится в сообщении компании.

"По итогам этой рабочей недели (...) мы готовы заявить, что большая часть нашей функциональности снова доступна для наших клиентов. С утра 1 июня вы снова можете отправлять посылки во всех наших ПВЗ. Мы успешно протестировали работу сегодня, и тысячи посылок уже в пути к своим адресатам", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу компания также сообщила о восстановлении функции отслеживания отправлений на сайте оператора. Выдача посылок в ПВЗ заработала 29 мая.

"Наш оперативный центр внимательно следит за процессом восстановления и отрабатывает все возникающие ошибки", - отмечает СДЭК.

В понедельник, 27 мая, СДЭК сообщил о сбое вычислительных мощностей, из-за которого перестали работать сайт и приложение компании. Также были временно приостановлены выдача и прием отправлений в ПВЗ, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что масштабный сбой в СДЭК был вызван атакой хакерской группировки. Хакеры, взявшие на себя ответственность за сбой, утверждали, что использовали вирус-шифровальщик.

Хинштейн также отметил, что в соответствии с законодательством компания обязана будет раскрыть масштабы утечки, рассказать о том, какие меры предпринимались для защиты системы, и представить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования.

СДЭК обещала по итогам разрешения этой ситуации принять все меры для предотвращения ее повторения.