Telegram отключил функцию поиска людей рядом

По словам Павла Дурова, она доставляла проблемы с ботами и мошенниками

Фото: "Интерфакс"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в обновленной версии мессенджера отключена функция "Люди рядом", которая, по его словам, не была популярна у пользователей, но доставляла проблемы с ботами и мошенниками.

"Сегодня мы представляем новые функции и постепенно отказываемся от некоторых устаревших. Мы удалили функцию "Люди рядом", которой пользовались менее 0,1% пользователей Telegram, но были проблемы с ботами и мошенниками", - говорится в сообщении в телеграм-канале Дурова.

По его словам, вместо этой функции запускается раздел "Бизнес поблизости" - проверенные предприятия, которые смогут отображать каталоги продукции и беспрепятственно принимать платежи.

В новой версии мессенджера также отключена загрузка новых медиафайлов в сервисе для блогов в Telegram - Telegraph, "которым, похоже, злоупотребляли анонимные субъекты", говорится в сообщении.

"Хотя 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформы, подвергая риску интересы почти 1 млрд наших пользователей", - написал Дуров.

Между тем, по его словам, количество платных подписчиков Telegram достигло 10 млн человек.

Дуров был задержан в Париже по прилете из Баку 24 августа.

28 августа ему предъявили обвинение в непротиводействии распространению через его мессенджер преступного контента. Основателя Telegram освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора. Ему запрещено покидать территорию Франции.

В свою очередь Дуров выразил удивление задержанием во Франции в рамках расследования, связанного с работой мессенджера. "В прошлом месяце меня четыре дня допрашивала полиция после прибытия в Париж. Мне сказали, что я лично несу ответственность за то, что другие люди незаконно используют Telegram", - написал Дуров накануне в своем телеграм-канале.

Россия и ОАЭ предлагали Дурову дипломатическую помощь, однако он отказался от нее, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного представителя французского правительства.