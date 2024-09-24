Создатель онлайн-библиотеки Flibusta сообщил о скором закрытии проекта

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Создатель бесплатной "пиратской" интернет-библиотеки Flibusta Stiver сообщил, что в связи с его болезнью проект может скоро завершить работу.

23 сентября он написал в чате на сайте, что у него "неприличных размеров глиобластома" (агрессивная опухоль мозга), и что он в больнице.

"К сожалению, Флибуста на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель", - пишет он.

Читатели в комментариях благодарят его за проект, желают ему выздоровления и предлагают перехватить оплату и администрирование библиотеки.

Библиотека существует с конца 2009 года. В России ее сначала частично заблокировали летом 2015 года в результате тяжбы с "Эксмо" за право публикации книг Рэя Брэдбери. В 2016 года по решению Мосгорсуд она полностью блокируется по требованию правообладателей.