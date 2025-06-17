Участники ПМЭФ-2025 смогут заселиться в гостиницу по биометрии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Заселение в три гостиницы по биометрии с использованием сервиса моментальной регистрации "Мигом" организовано в Санкт-Петербурге на время проведения ПМЭФ-2025, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Менее чем за месяц мы опробовали сервис в трех городах России. Сегодня в пилотном режиме такая услуга работает в Санкт-Петербурге, она доступна петербуржцам и гостям города на время проведения ПМЭФ-2025. Этот сервис не только в десять раз ускоряет процесс заселения в отель, но и обеспечивает принципиально новый уровень комфорта, когда человеку не нужно предоставлять бумажные документы или заполнять анкеты на стойке регистрации. По итогам апробации сервиса мы намерены масштабировать его и на другие регионы страны", - цитируется Григоренко в сообщении аппарата вице-премьера.

Сервис моментальной регистрации "Мигом" был запущ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ен в пилотном режиме в конце мая в одном из отелей Москвы, а в июне им смогли воспользоваться гости и участники конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. Таким образом, Санкт-Петербург стал третьим городом, подключившимся к пилотированию сервиса.

В сообщении аппарата сказано, что эта услуга позволяет сократить время регистрации с 3-5 минут до 15-20 секунд. Для подключения сервиса нужно заранее зарегистрировать биометрические данные и отсканировать QR-код на ресепшн, после чего останется только посмотреть в терминал на стойке регистрации и получить ключ от номера.

"Заселение по биометрии предлагается в качестве альтернативы предъявлению паспорта. Каждый гость самостоятельно решает, как именно проходить регистрацию в гостинице", - отметили в аппарате вице-премьера.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) в этом году пройдет с 18 по 21 июня.