В Минэкономразвития увидели плюс для отельеров в заселении клиентов по биометрии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Появление возможности заселения в гостиницы России по биометрическим данным позволить оптимизировать работу отельеров, а также избавит туристов от очередей на регистрацию, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Такая мера стала одним из мероприятий дорожной карты трансформации делового климата в туризме, созданной на основе предложений бизнес-сообщества. Ранее с инициативой упрощения заселения постояльцев в отели выступали отельеры. Такое упрощение позволит гостям самостоятельно регистрироваться в любое удобное время без очередей и ожидания, а отельерам упростит работу, оптимизировав процедуру регистрационного учета и сократив время процесса", - объяснили в министерстве

Постановление о возможности заселения в отели российских граждан по биометрическим данным без предъявления документов разработало Минэкономразвития России совместно с Минцифры и МВД.

Как сообщил РБК, что заселение в гостиницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги или туристические базы по биометрическим данным без предъявления документов станет возможным в России во второй половине 2024 года, постановление утвердило правительство России. Для этого предлагается использовать цифровой сервис Единая биометрическая система (ЕБС).