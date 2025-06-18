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Петербургский международный экономический форум начинает свою работу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) открывается в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в среду, его работа завершится в субботу, 21 июня.

Главная тема форума в этом году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Деловая программа на этот раз разделена на пять тематических треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни" и "Технологии: стремление к лидерству".

Помимо главной темы, на полях форума будут подниматься вопросы укрепления экономического суверенитета, развития национальных финансовых систем, технологической независимости, противодействия санкционному давлению на РФ и другие. Программа насчитывает более 150 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, стратегические сессии, дискуссии и деловые завтраки.

Страной-гостем форума в этом году станет королевство Бахрейн.

Как и в прежние годы, в рамках ПМЭФ состоятся более 15 межстрановых бизнес-диалогов. На полях форума, в частности, запланированы встречи с представителями деловых сообществ Китая, США, Турции, Бразилии, Вьетнама, Индии, Ирана, ОАЭ, государств Африки и Латинской Америки, стран ЕС и АСЕАН. Тематические бизнес-завтраки соберут представителей фармацевтических компаний и IT-индустрии. Отдельный бизнес-завтрак проведет Сбербанк России.

Церемония открытия форума состоится в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Всего в работе ПМЭФ примут участие более 600 спикеров и модераторов, среди участников форума - министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики, горнодобывающей промышленности и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамед Аркаб, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров ПАО "Северсталь", генеральный директор ЗАО "Севергрупп" Алексей Мордашов, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов, глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким, президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф и другие.

Также на полях ПМЭФ пройдут форум ШОС, БРИКС, ЕАЭС, форум "Лекарственная безопасность", форум "Деловой двадцатки", Форум креативного бизнеса, Молодежный экономический форум, Российский форум малого и среднего предпринимательства, а также генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

В дни проведения форума в Петербурге установится прохладная погода, ожидаются кратковременные дожди. Так, в среду и четверг воздух прогреется до плюс 16-19 градусов, возможен дождь. В пятницу и субботу, 20 и 21 июня, температура воздуха в городе составит плюс 15-17 градусов, осадки не прогнозируются.

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