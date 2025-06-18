Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду умеренно растет на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $76 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где к конфликту Израиль-Иран могут присоединиться США, также инвесторы ожидают оптимистичных новостей с начавшегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025, пройдет 18-21 июня); сдерживающим фактором для покупателей остаются опасения затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также санкционные риски в отношении РФ.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2796,97 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1119,38 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1%, лидируют бумаги ПАО "Группа Позитив" (+3,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июня, составляет 78,7135 руб. (+20,68 копейки).

Подорожали также акции "ВК" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), АФК "Система" (-0,1%).

Портал Axios сообщил во вторник со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп изучает возможность нанесения США ударов по иранским ядерным объектам, в частности, по объекту в Фордо. "Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения к военным действиям и к нанесению ударов по иранским ядерным объектам, в частности, по подземному объекту по обогащению урана в Фордо", - пишет портал со ссылкой на американского чиновника.

Axios также сообщил, что, по заявлениям израильских официальных лиц, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает верить в присоединение Трампа к ударам по Ирану в ближайшие дни.

Телеканал CNN сообщил во вторник со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений этой темы в Белом доме, что президент США Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по Ирану. "Президент Трамп становится все более заинтересован в том, чтобы использовать американские военные ресурсы, чтобы наносить удары по ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении. Согласно собеседникам телеканала, Трамп занял "новую, более воинственную позицию". По их словам, это свидетельствует о "значительном изменении" во мнении главы Белого дома по поводу иранской проблемы.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social опубликовал серию сообщений об Иране, в одном из них он потребовал "безоговорочной капитуляции". Он также указал: "Наше терпение подходит к концу".

Телеканал Fox News сообщил во вторник со ссылкой на источник, что Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительные истребители. "По словам официального лица США, Пентагон перебрасывает на Ближний Восток большее количество истребителей", - сообщил телеканал. Кроме того, Пентагон продлевает срок размещения на Ближнем Востоке уже находящейся там боевой авиации, отмечает источник телеканала. Это, в частности, коснется размещенных там самолетов F-16, F-22, F-35.

Между тем в Конгрессе США подготовили ряд инициатив, нацеленных на то, чтобы запретить Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана.

Президент США Трамп в ближайшие 24-48 часов решит, продолжатся ли дипломатические усилия, связанные с иранской ядерной программой, или же будут нанесены удары по Ирану, сообщает АВС. "Во вторник президент Дональд Трамп встречался со своими главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для того, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение с Ираном или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям", - отмечает телеканал.

В сообщении говорится, что, по словам официальных лиц, на фоне конфликта между Ираном и Израилем иранский режим дал понять, что готов возобновить переговоры с США. Если Иран вернется к переговорам и согласится прекратить обогащение урана, то, как полагают официальные лица США, встреча на высоком уровне под руководством специального посланника Стива Уиткоффа и, возможно, вице-президента Джей Ди Вэнса состоится уже на этой неделе, "но этот сценарий, вероятно, потребует от Ирана быстрых действий", считает АВС.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ растет на фоне подорожавшей нефти и позитивных ожиданий, связанных с ПМЭФ-2025. Поддержку нефти оказывает напряженность в конфликте между Израилем и Ираном, что вызывает опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе. Некоторые судоходные компании уже начали избегать пролива, что привело к резкому росту ставок фрахта.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, высокие цены на нефть остаются основным драйвером роста рынка акций РФ, при этом игроки проигнорировали новости о новых санкциях Великобритании, которая добавила в санкционный список 20 новых спецификаций российских кораблей. Канада, тем временем, также готова ввести новые финансовые санкции против России.

Рынок акций РФ закрепляется выше сопротивлений 2770 и 1110 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно, получая поддержку от покупок акций нефтяных компаний. При умеренно позитивном сценарии индикаторы могут взять курс на июньские максимумы 2910 и 1158 пунктов, но даже в этом случае кардинальных изменений в технической картине не произойдет. Более высокие цены на нефть могли бы стать одним из драйверов повышения в РФ, но для вывода индексов на локальные максимумы стоит ожидать аналогичной динамики нефти, полагает Кожухова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает динамики индекса МосБиржи в среду в зоне 2750-2820 пунктов. Поддержкой выступает геополитика: в Кремле ждут скорого прояснения вопроса о новом раунде переговоров по Украине, а президент США Трамп высказался против ужесточения санкций в отношении России. Подорожавшая нефть также играет рынку "в плюс", полагает эксперт.

В среду поддержку рынку акций РФ будут оказывать ожидания оптимистичных новостей с ПМЭФ-2025 и подвижек по переговорам по Украине, считает Крылова.

В США индексы акций накануне снизились на 0,7-0,9% из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и слабых статданных. Негативное влияние на инвесторов оказали усиливающиеся опасения, что США могут быть напрямую втянуты в израильско-иранский конфликт, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в США в мае сократились на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Это самое значительное падение за четыре месяца. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,7%. При этом в апреле, согласно пересмотренным данным, продажи уменьшились на 0,1%, а не выросли на аналогичную величину, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в мае сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты ожидали повышения на 0,1%.

Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний, в июне опустился до 32 пунктов по сравнению с 34 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень с декабря 2022 года. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов сигнализирует о том, что большее число строителей рассматривают условия бизнеса как благоприятные, ниже - о преобладании пессимистичных настроений.

Снижение стало неожиданностью для аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем прогнозировали повышение до 36 пунктов, Wall Street Journal - до 35 пунктов.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,05%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Инвесторы с осторожностью ждут в среду итогов очередного заседания Федеральной резервной системы США. По прогнозам экспертов, американский ЦБ в среду сохранит процентную ставку на прежнем уровне.

Экспорт Японии в мае уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, составив минимальные за четыре месяца 8,135 трлн иен ($56,1 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Спад экспорта отмечен впервые с сентября минувшего года. Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на максимальные с января 2024 года 7,7% в годовом выражении, до минимальных за три месяца 8,773 трлн иен.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение экспорта в мае на 3,8%, импорта - на 6,7%, по данным Trading Economics.

Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 637,61 млрд иен по сравнению с 1,225 трлн иен годом ранее. В апреле был зафиксирован дефицит в 115,6 млрд иен.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены консолидируются после роста более чем на 4% накануне на опасениях перебоев в поставках сырья из-за эскалации ирано-израильского конфликта.

Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $76,41 за баррель (-0,04% и +4,4% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $74,87 за баррель (+0,03% и +4,3% накануне).

Участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Американского института нефти (API), резервы в США за прошлую неделю сократились на 10,133 млн баррелей. Это самое значительное падение с лета прошлого года, отмечает Trading Economics. Неделей ранее показатель снизился на 370 тыс. баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 по московскому времени. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он покажет уменьшение запасов на 2,3 млн баррелей.