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РФПИ стал партнером компаний из Вьетнама и РФ, поставляющих фармпродукцию и медоборудование

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на "полях" ПМЭФ-2025 объявил о партнерстве с вьетнамской фармацевтической компанией EOC Vietnam Pharmaceutical Co. (EOC) и российским дистрибьютором Good Distribution Partners (GDP) с целью создания центра по продвижению на рынки двух стран российских и вьетнамских компаний в сфере фармацевтики, поставок инновационных лекарств и медицинского оборудования.

Компании EOC и GDP занимают ведущие позиции на российском фармацевтическом рынке, осуществляют поставки медицинского оборудования и расходных материалов, отмечается в сообщении фонда.

Соглашение о сотрудничестве направлено в том числе на поддержку технологического трансфера в фармацевтической отрасли, а также вывод российских и вьетнамских компаний с соответствующей продукцией на рынки двух стран, пояснил РФПИ.

"РФПИ сфокусирован на инвестициях в инновационные проекты в фармацевтике и сфере здравоохранения, и соглашение, о котором мы объявляем сегодня, будет способствовать развитию технологических инноваций в этой области как в России, так и во Вьетнаме", - отметил глава фонда Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.

Также РФПИ сообщил, что расширяет сотрудничество c вьетнамской частной многопрофильной группой компаний T&T Group.

Летом прошлого года РФПИ и T&T Group договорились о стратегическом партнерстве. Взаимные инвестиции сторон будут направлены в проекты по расширению бизнеса компаний обеих стран, сообщал тогда фонд.

Кирилл Дмитриев ПМЭФ РФПИ
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