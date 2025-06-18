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Российская мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

Российская мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Новая российская мРНК-вакцина для лечения онкологических заболеваний станет бесплатной для пациентов; проводится регистрация технологии на конкретных медицинских площадках, сообщил "Интерфаксу" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Для людей в рамках госзадания научной разработки вакцина будет бесплатной. Далее Минздравом перед нами, разработчиками, ставится задача, чтобы довести стоимость этой услуги до размера специализированной медицинской помощи, которая входит в ОМС", - сказал Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Чтобы это все в рамках ОМС, как шунтирование сердца, это тоже высокотехнологичная медицинская помощь, так и эта вакцинация укладывалась в ОМС", - отметил он.

По словам Гинцбурга, для этого Минздрав и Минпромторг планируют выделить денежные средства для того, чтобы все необходимые для создания вакцины компоненты выпускались в России.

"Тогда мы можем держать цены на уровне обязательного медицинского страхования. То есть это будет делаться для конечного потребителя, для больного, бесплатно", - подчеркнул Гинцбург.

По словам директора центра, клинические исследования вакцины проводиться не будут.

"Согласно законодательству, изменению к федеральному закону 61, там есть такое постановление правительства 213, которое как раз подразумевает отсутствие клинических испытаний для препаратов, которые персонализированные и получаются с помощью персонализированных генетических данных больного человека. Там, в отличие от регистрации конечного продукта, что невозможно, потому что он персонализированный, идет регистрация технологии на конкретной медицинской площадке. Этим мы сейчас и занимаемся", - сообщил он.

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По словам Гинцбурга, в настоящее время сертифицируются две площадки - института Герцена и центра Блохина, а также института Гамалеи, "на которой будет выпускаться мРНК на основе персонализированных данных, которые будут получаться на этих двух площадках и предоставляться обратно на эти площадки для ее использования уже конкретному онкологическому больному".

Ранее в СМИ со ссылкой на главного онколога Минздрава РФ, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрея Каприна сообщалось, что в России проводится работа над запуском двух типов вакцин против рака, один из них - мРНК-вакцина.

Минздрав Александр Гинцбург Минпромторг ПМЭФ
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