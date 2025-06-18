Глава "Роскосмоса" допустил появление в РФ частного инвестора в сфере ракетостроения

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил о возможности появления крупного частного инвестора в сфере космического ракетостроения.

"Нужна ракета, нужна ракета с возвращаемой первой ступенью, и у нас есть определенные договоренности о том, что и в этой сфере появится крупный частный инвестор", - сказал Баканов в ходе выступления на сессии Евразийского женского форума в рамках ПМЭФ-2025.

Он также сообщил, что привлечение коммерческих компаний к обеспечению пусковых услуг станет новым направлением сотрудничества "Роскосмоса" с частными предприятиями.