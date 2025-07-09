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Главе "Роскосмоса" поручено обдумать вовлечение частного бизнеса в космическое производство

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Баканову совместно с Минфином повысить экономическую эффективность предприятий космической отрасли и предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса.

"Прошу вас усилить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий отрасли, рассмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса", - сказал он Баканову.

Глава правительства подчеркнул, что это необходимо делать совместно с Министерством финансов, что позволит "укрепить конкурентоспособный потенциал и привлечь внебюджетное финансирование", поскольку есть большой интерес к космическим технологиям у частного бизнеса.

"Роскосмос" намерен привлечь частных инвесторов на рынок дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщил глава госкорпорации.

"Для государства затратно постоянно поддерживать орбитальную группировку в количестве 30-40 аппаратов оптической съемки на орбите", - сказал он.

"Здесь за счет привлечения частного капитала мы могли бы затратную часть "Роскосмоса" разгрузить. Для этого совместно с Минфином по вашему поручению мы предусмотрели соответствующие средства на выкуп данных сервисов со стороны квалифицированных заказчиков - государственных органов", - сообщил Баканов.

"Таким образом, заказчики-госорганы покупают высокодетальное разрешение, платят за это по рыночному тарифу, такому же, как на мировом рынке, а за счет этих денег частники возвращают свой CAPEX", - сказал он.

Минфин Михаил Мишустин Роскосмос Дмитрий Баканов
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