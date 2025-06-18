Новак заявил, что все страны ОПЕК+ должны обеспечивать равный вклад в балансировку рынка

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Каждый участник ОПЕК+ должен обеспечивать одинаковый вклад в балансировку мирового рынка нефти, достичь этого можно только благодаря полному исполнению договоренностей в рамках сделки, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Для того, чтобы соглашение эффективно реализовывалось, все страны должны работать в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты. Только тогда будет эффективность и общий одинаковый вклад в достижении целей по балансировки рынка спроса и предложения", - сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, отвечая на вопрос о дисциплине Казахстана в рамках сделки.

Казахстан входит в число восьми стран ОПЕК+, взявших на себя обязательства добровольно сократить добычу нефти на 2,2 млн б/с для балансировки рынка. С апреля текущего года они начали постепенное развертывание данных ограничений с темпом 130-140 тыс. б/с в месяц. Ожидалось, что "добровольцы" вернутся к установленным квотам к октябрю 2026 года, но с мая группа ускорила наращивание добычи втрое, объясняя это здоровым рынком и его хорошими перспективами.

При этом в период действия добровольных соглашений накопленное превышение добычи рядом участников достигло 4,6 млн б/с: Ирак превысил добычу почти на 2 млн б/с, Казахстан - на 1,3 млн б/с, Россия - на 0,7 млн б/с. Эти страны пообещали компенсировать объемы и представили соответствующие графики. РФ исполняет договоренности, Ирак приблизился к необходимому уровню добычи только в мае, а Казахстан продолжает нарушать обязательства.

Более того, Казахстан, запустивший в начале года новые мощности по добыче на месторождении Тенгиз, обещал провести переговоры с компаниями и в апреле исполнить обязательства, но снова превысил квоту на 400 тыс. б/с. Министр энергетики Аккенженов объяснил невыполнение обязательств перед ОПЕК+ тем, что страна не имеет права обязать международные консорциумы, разрабатывающие крупнейшие месторождения республики, снижать производство.

Замминистра энергетики Казахстана Алибек Жамауов заявлял, что страна не будет сокращать нефтедобычу и уведомила об этом ОПЕК. Добыча нефти в Казахстане с февраля составляет около 1,8 млн б/с, в то время как даже без необходимости компенсаций его квота примерно на 300 тыс. б/с меньше.