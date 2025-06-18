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Решетников объяснил укрепление рубля нехваткой спроса в экономике на фоне жесткой ДКП

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Крепкий рубль объясняется недостатком спроса экономики на фоне жесткой денежно-кредитной политики, дальнейший курс будет, в том числе зависеть от решений ЦБ, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой ДКП", - прокомментировал он вопрос о причинах укрепления рубля.

"Поэтому дальнейшая его динамика, в том числе зависит от решений со стороны ЦБ", - ответил министр на вопрос, ожидает ли он ослабления рубля, как заложено в прогнозе Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует (в апрельской версии) среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб., на конец года министерство ожидало доллар на уровне 98,7 руб.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге 6 июня заявила, что укрепление рубля в 2025 году в основном вызвано жесткой ДКП, уверенность в устойчивости валютного курса сейчас выше, чем в апреле.

"У нас сейчас больше уверенности в устойчивости динамики валютного курса, чем в апреле. Мы большую часть укрепления рубля объясняем последствиями жесткой ДКП. Это фундаментальный фактор. Краткосрочные факторы могут быть, как дивидендный сезон, конечно, это может влиять на курс рубля, но не определяет тренд", - сказала она.

"Укрепление рубля в этом году - это прежде всего проявление высоких рублевых ставок, жесткой ДКП. В феврале, марте, апреле мы в этом меньше были уверены, но с учетом динамики курса в последние два месяца степень уверенности в этом возросла", - добавила глава ЦБ.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников ЦБ РФ Банк России
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