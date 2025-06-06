В ЦБ отметили, что уверенность в устойчивости валютного курса сейчас выше, чем в апреле

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Укрепление рубля в 2025 году в основном вызвано жесткой ДКП, уверенность в устойчивости валютного курса сейчас выше, чем в апреле, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 21% до 20%.

"У нас сейчас больше уверенности в устойчивости динамики валютного курса, чем в апреле. Мы большую часть укрепления рубля объясняем последствиями жесткой ДКП. Это фундаментальный фактор. Краткосрочные факторы могут быть, как дивидендный сезон, конечно, это может влиять на курс рубля, но не определяет тренд", - сказала она.

"Укрепление рубля в этом году - это прежде всего проявление высоких рублевых ставок, жесткой ДКП. В феврале, марте, апреле мы в этом меньше были уверенны, но с учетом динамики курса в последние два месяца степень уверенности в этом возросла", - добавила глава ЦБ.

Комментируя вопрос о влиянии курса рубля на бюджет и целесообразности некоторого ослабления рубля, Набиуллина подчеркнула, что "ЦБ и Минфин не обсуждают никаких целевых уровней курса".

"Курс в России плавающий, и только плавающий курс позволяет проводить нам независимую ДКП", - отметила она.

По ее словам, "формирование курса не диктуется потребностями бюджета, а определяется балансом спроса и предложения валюты на внутреннем рынке - в этом суть плавающего валютного курса".

"Жесткая ДКП, которую мы проводим для замедления инфляции, влияет на курс рубля. Мы будем проводить такую политику, которая нужна именно для возвращения инфляции к цели в 4% - соответственно, траектория курса будет такой, которая отвечает этому прогнозу (по инфляции - ИФ)", - заявила Набиуллина.