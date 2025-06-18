"Бинергия" построит фармзавод в Калужской области за 1,4 млрд рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - АО "Фаворит Трейд" (входит в фармацевтическую группу "Бинергия") планирует модернизировать приобретенный в индустриальном парке "Ворсино" (Калужская область) фармкомплекс и построить дополнительные производства, сообщило агентство регионального развития области.

Объем инвестиций в 2025-2026 годах превысит 1,4 млрд рублей.

Соответствующее соглашение компания подписала с правительством региона на Петербургском международном экономическом форуме - 2025.

"Уже в 2026 году предприятие выйдет на мощность 2,5 млн упаковок в год, создав 300 высококвалифицированных рабочих мест", - говорится в сообщении агентства.

Реализация инвестпроекта рассчитана на долгосрочную перспективу - до конца 2035 года.

Как уточнила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, на предприятии будут выпускать не только лекарства, но и различные изделия медицинского назначения.

Согласно пресс-релизу агентства, АО "ГК "Бинергия" обладает полным циклом создания препаратов - от научных исследований до массового выпуска. Собственный портфель включает более 70 зарегистрированных препаратов, среди которых - анестетики в картриджах, средства для проведения наркоза, диагностических мероприятий, спазмолитики, а также инновационные биотехнологические средства, специальное лечебное питание.