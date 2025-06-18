НСПК и ВТБ тестируют технологию для защиты от кражи денег через вредоносное ПО

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) и ВТБ тестируют технологию, которая позволяет определить, что клиент совершает банковские операции под влиянием мошенников с устройства, зараженного вредоносным программным обеспечением, и защитить его средства, сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин в интервью "Россия-24" (ВГТРК) в рамках ПМЭФ.

NFCGate - вредоносная версия утилиты для анализа NFC-трафика. После ее запуска жертву просят, якобы для верификации, приложить свою банковскую карту к смартфону и ввести PIN-код на фишинговой странице, которую отображает программа. Таким образом на телефоне мошенников создается виртуальный образ банковской карты жертвы. Они используют этот образ удаленно на своих телефонах, чтобы снимать деньги с карты жертвы в банкоматах.

"NFCGate - сейчас это такой самый распространенный способ мошенничества, это вот то самое слияние и социальной инженерии, и вредоносного программного обеспечения. То есть здесь человека убеждают установить на его мобильное устройство вредоносное программное обеспечение. Ну и дальше все по схеме с защищенным счетом, уговорами и так далее. И в итоге человек теряет деньги. Это очень сложная технологическая история. Она, скажем так, до недавнего времени очень тяжело детектировалась", - сказал Дубынин.

"Мы совсем недавно совместно с ВТБ банком протестировали новую технологию, которая позволяет детектировать такие операции. Мы можем видеть, когда мы имеем дело как раз с зараженным устройством, с помощью которого человек пытается вроде бы как совершить действия, к которым его склоняют. Но при этом мы видим, что это действительно совершается именно по требованию мошенников. Важная очень тонкость в том, что устройство, которое заражено, оно чуть медленнее реагирует на взаимодействие с банкоматом", - добавил он.

По словам Дубынина, за период тестирования на всех тех банкоматах, где была внедрена новая технология, не было зафиксировано ни одного случая применения NFCGate.

НСПК рекомендовала всем банкам внедрить такую технологию.

Национальная система платежных карт создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.