КТК оценил ущерб от атаки дронов на НПС "Кропоткинская" в 2,7 млрд рублей

Консорциум инициировал процедуру взыскания суммы ущерба с Украины

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" предварительно оценивает ущерб, нанесенный нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" в результате февральской атаки, в 2,7 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025 генеральный директор КТК Николай Горбань.

Он отметил, что консорциум обратился в страховую компанию за возмещением этих затрат. При этом сумма включают в себя как прямые убытки (от разрушений), так и косвенные, в частности связанные с повышенными затратами на применение противотурбулентной присадки при транспортировке нефти. По возмещению таких косвенных затрат идет дискуссия: "Какая сумма будет компенсирована, я думаю, мы сможем сказать не ранее, чем к концу года. Потому что, вы знаете, процесс согласования со страховыми компаниями всегда очень сложный и долгий".

Также Горбань сообщил, что КТК инициировал процедуру, направленную на взыскание суммы ущерба с украинской стороны. "Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому мы не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска", - сказал он, добавив, что оценить сроки этой процедуры сложно из-за отсутствия аналогичного опыта.

Как сообщалось, 17 февраля НПС "Кропоткинская" подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате было повреждено оборудование, в частности, произведенное компанией Siemens. После восстановительных работ станция была введена в эксплуатацию 23 мая.

Также сообщалось, что казахстанские дипломаты находятся на связи со своими украинскими коллегами по вопросу обеспечения безопасности системы КТК. "К сожалению, ответа с украинской стороны не последовало. И реакции тоже никакой не последовало. К сожалению, констатировать можно, что украинская сторона никак не отреагировала на их запрос, и мы не получили никакого ответа, либо каких-то гарантий, либо каких-то извинений в этом плане", - пояснил глава консорциума.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ.

В 2024 году консорциум прокачал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.