В Казахстане заявили, что ведут переговоры с Киевом по вопросу безопасности КТК
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Казахстанские дипломаты находятся на связи с Киевом по вопросу обеспечения безопасности системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров.
"Мы на связи с украинской стороной, по этому вопросу (безопасность КТК) идут переговоры", - сказал Куантыров журналистам в кулуарах парламента в среду.
Атаки на КТК
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 24 марта украинская армия пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае, ударный беспилотник был перехвачен в семи километрах от объекта.
Предыдущая атака на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
19 марта была совершена атака с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.
Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.