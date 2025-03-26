Поиск

В Казахстане заявили, что ведут переговоры с Киевом по вопросу безопасности КТК

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Казахстанские дипломаты находятся на связи с Киевом по вопросу обеспечения безопасности системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров.

"Мы на связи с украинской стороной, по этому вопросу (безопасность КТК) идут переговоры", - сказал Куантыров журналистам в кулуарах парламента в среду.

Атаки на КТК

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 24 марта украинская армия пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае, ударный беспилотник был перехвачен в семи километрах от объекта.

Предыдущая атака на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

19 марта была совершена атака с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Кропоткинская Казахстан Минобороны Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак и Сийярто обсудили в Москве условия поставок нефти и газа в Венгрию

Что случилось этой ночью: среда, 26 марта

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных, новых заявлениях о пошлинах

Трамп считает, что Россия может оттягивать заключение соглашения с Украиной

Российская подлодка провела учебные пуски крылатых ракет из Японского моря

Российская подлодка провела учебные пуски крылатых ракет из Японского моря

Трамп подписал указ, обязывающий избирателей в США подтверждать американское гражданство

Трамп подписал указ, обязывающий избирателей в США подтверждать американское гражданство

Кремль назвал подпадающие под временный мораторий на удары энергообъекты

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

РФ и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергообъектам

Кремль подтвердил договоренность с США обеспечить реализацию "Черноморской инициативы"

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6081 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });