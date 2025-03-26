В Казахстане заявили, что ведут переговоры с Киевом по вопросу безопасности КТК

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Казахстанские дипломаты находятся на связи с Киевом по вопросу обеспечения безопасности системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров.

"Мы на связи с украинской стороной, по этому вопросу (безопасность КТК) идут переговоры", - сказал Куантыров журналистам в кулуарах парламента в среду.

Атаки на КТК

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 24 марта украинская армия пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае, ударный беспилотник был перехвачен в семи километрах от объекта.

Предыдущая атака на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

19 марта была совершена атака с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.