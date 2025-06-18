Дмитриев заявил, что западные компании не получат преференций в случае возвращения в РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американские компании, а также компании других стран Запада не могут рассчитывать на преференции в случае возвращения на российский рынок, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев "на полях" Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что преференции будут только для российского бизнеса. (...) Ни о каких преференциях (для компаний США и других западных компаний) не может быть и речи", - подчеркнул Дмитриев, отвечая на вопрос, может ли рассчитывать американский и другой западный бизнес на преференции.

"Американские и другие западные компании очень сильно потеряли свое влияние на рынке, и речь идет только о том, будет ли сохраняться хоть какое-то их присутствие или оно будет минимальным и будет заполнено азиатскими компаниями, а также компаниями глобального юга", - сказал Дмитриев.