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Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было

Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли сообщения о том, что процесс возвращения американского бизнеса в РФ поставлен на паузу: никакого процесса и не было.

"Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

Так он по просьбе "Интерфакса" прокомментировал некоторые сообщения в СМИ, в которых говорилось, что в настоящее время приостановлены все процессы, связанные с возвращением американского бизнеса в Россию.

Песков также прокомментировал недавнюю публикацию президента США Дональда Трампа в социальных сетях, в которой американский лидер констатировал, что российско-американский бизнес находится, фактически, на нулевой отметке, где ему лучше и оставаться. Пресс-секретарь ответил на вопрос о том, как Россия должна реагировать на такие заявления.

"Согласиться в том плане, что, действительно, бизнес российско-американский практически на ноле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться. Считаем, что это было бы в интересах и американского бизнеса, и знаем, что американский бизнес заинтересован, многие американские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы восстановить взаимодействие с российской стороной. Наши бизнесмены также заинтересованы в американском рынке", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США
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