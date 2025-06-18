Объявлены победители юбилейного конкурса "Деловая книга года в России"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Лучшие деловые книги, изданные в России, названы в среду на традиционной церемонии, приуроченной к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025).

Победителей конкурса "Деловая книга года", который компания "Технологии Доверия" (ТеДо) проводила в этом году в десятый раз, определило экспертное жюри, в которое входят бизнесмены, экономисты и представители госструктур. Шорт-лист премии был сформирован народным голосованием на платформе "КраудСпейс".

Победу в номинации "Лучшая книга российского автора" с большим отрывом одержала книга Павла Алферова "Проектное управление: как правильно делать правильные вещи" (издательство "МИФ"), второе место заняла работа Ильи Лещева "Шведский стол: победы и поражения в бизнесе по европейским стандартам" (Издательский дом "Питер"), третье - книга "Setters: команды, которые меняют мир" (Александра Жаркова, Евгений Давыдов, Алина Чичина, Ильмира Гайсина; издательство "МИФ").

В номинации "Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России" борьба за первое место развернулась между книгами "Илон Маск" Уолтера Айзексона (издательство "АСТ") и "ДАО Алибаба. Как байт за байтом строилась империя" Брайана Вонга (издательство "Бомбора"). Исход борьбы определил всего один балл - с таким отрывом победу одержала история успеха компании Alibaba. Третье место досталось книге "Управление по целям и ключевым результатам" Ветри Веллора (издательство "Альпина Паблишер").

В номинации "Лучшая книга в помощь бизнесу" победителем стала работа Александра и Людмилы Дудоровых "Главная книга о фасилитации. Практическое руководство для работы с командами" (издательство "Бомбора"). На втором месте книга Елены Тихомировой "Обучение со смыслом: 13 правил для тех, кто учит взрослых" (издательство "Альпина PRO"). На третьем - "Канбан Метод. Базовая практика" Алексея Пименова (Издательский дом "Питер").

Управляющий партнер "Технологии Доверия" Игорь Лотаков, выступая на церемонии, сказал, что, учреждая премию, организаторы главную свою задачу видели прежде всего в популяризации успешного творчества российских авторов. "И сейчас можно с уверенностью сказать: это удалось. Интерес к конкурсу не ослабевает, все ведущие издательства принимают в нем активное участие, а книги, попавшие в число победителей, привлекают к себе повышенное внимание не только в России, но и за пределами нашей страны", - сказал он.

Заместитель министра финансов РФ и член жюри конкурса Алексей Моисеев отметил, что хотя название "деловая книга" подразумевает, что это литература сегодняшнего дня, некоторые книги оставляют глубокий след в памяти и даже оказывают влияние на мировосприятие.

На соискание премии "Деловая книга года в России" выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий ее проведению, а также авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их появления на русском языке в России.