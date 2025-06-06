Капитализация Tesla рухнула на $153 млрд из-за перепалки Маска с Трампом

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Акции Tesla упали на 14% в четверг на фоне конфликта главы и основателя компании Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом.

В результате капитализация Tesla сократилась на $153 млрд, до $1,07 трлн.

Состояние Маска, по подсчетам Forbes, за ночь снизилось на $27 млрд, до $388 млрд.

В ночь на пятницу Маск опубликовал серию сообщений в соцсети X. В своих постах бизнесмен, в частности, заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без его поддержки. Маск также ответил "да" на сообщение, автор которого призвал объявить Трампу импичмент.

Трамп в свою очередь допустил отмену государственных субсидий и расторжение госконтрактов с компаниями Маска. Бизнесмен в ответ объявил, что его фирма SpaceX "немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon".

Также Маск обвинил Трампа в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, которого подозревают в преступлениях сексуального характера, в том числе с участием несовершеннолетних. Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году.

На дополнительных торгах в четверг цена бумаг Tesla повысилась на 0,8% на сообщениях СМИ о том, что представители Белого дома пытаются смягчить конфликт. Как написало издание Politico, в пятницу может состояться телефонный разговор между Маском и Трампом.



