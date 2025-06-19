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"Мечел-Майнинг", "Воркутауголь" и "СДС-Уголь" получат адресную поддержку

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Мечел-Майнинг" (управляет горнодобывающим дивизионом группы "Мечел" (MOEX: MTLR)), "Воркутауголь" и "СДС-Уголь" вошли в число компаний, по которым было принято решение об индивидуальных мерах поддержки в рамках программы помощи угольной отрасли. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на брифинге в рамках ПМЭФ-2025.

Министр напомнил, что на данный момент существуют два типа мер - это широкая поддержка, которой может воспользоваться каждая компания, и индивидуальные меры, которые рассматриваются на подкомиссии под руководством министра финансов Антона Силуанова.

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"Мы уже рассмотрели четыре компании. Это "Мечел-Майнинг" (10 угледобывающих предприятий), АО "Воркутауголь" (5 предприятий), "СДС-Уголь" (5 предприятий) и СУПК. Другие компании на рассмотрении - "Северный Кузбасс" (2 предприятия), "Сила Сибири", "Разрез Степной", - сказал Цивилев.

По словам Цивилева, особое внимание сейчас уделяется угольным компаниям, работающим в Хакасии, так как эта отрасль оказывает существенное влияние на экономику региона.

"Было решено, что компаниям Хакасии будет дан приоритет, и для каждой компании отдельно будут приниматься решения, кому и в каком объеме помочь. Может быть, даже в большем объеме надо помочь. Но это будет зависеть от особенностей финансового положения каждой из них", - сказал глава Минэнерго.

В конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ в I квартале 2025 г. составил 79,9 млрд руб. против убытка в 19,9 млрд руб. за январь-февраль 2025 г. и прибыли 4,7 млрд руб. в I квартале 2024 г.

Мечел-Майнинг Воркутауголь СДС-Уголь ПМЭФ
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