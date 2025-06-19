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Минэнерго ожидает подписание РЖД соглашений о вывозе угля отдельно с каждой угольной компанией Хакасии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ ожидает подписание РЖД соглашений о гарантированном объеме вывоза угля отдельно с каждой угольной компанией Хакасии. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на брифинге в рамках ПМЭФ-2025.

"Я думаю, что по каждой отдельной компании, да. У каждой отдельной компании Хакасии вместе с РЖД", - ответил Цивилев на соответствующий вопрос.

Министр напомнил, что ранее на 2025 год было подписано соглашение между РЖД и Кузбассом о гарантированном вывозе 54,1 млн тонн угля.

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"Мы как Минэнерго настаивали на написании такого обязывающего соглашения со всеми регионами, которые были в прошлом году. Но в результате долгих переговоров решение окончательно было принято только по Кузбассу", - сказал он.

"При этом была договоренность, что с 1 января (2025 г. - ИФ) в действия вступают правила недискриминационного доступа (к инфраструктуре РЖД - ИФ), и эти правила должны удовлетворить в принципе и все остальные регионы. Мы решили, что должен пройти хотя бы квартал, чтобы сделать вывод о влиянии изменений", - отметил также глава Минэнерго.

Цивилев подчеркнул, что Минэнерго будет добиваться оказания максимальной поддержки угольным компаниям Хакасии.

"Мы намерены добиваться того, чтобы после рассмотрения хакасских компаний по максимуму была поддержка не только по вывозу и дополнительным обязательствам, но и по скидкам, и по другим формам поддержки. Нам очень важно, чтобы предприятия в Хакасии не закрылись", - подчеркнул он.

Минэнерго Хакасия ПМЭФ
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