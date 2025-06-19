С иранской АЭС "Бушер" эвакуировали часть российских сотрудников, возможен вывоз всех

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что с атомной электростанции "Бушер" в Иране эвакуирована часть российских сотрудников, до начала полной эвакуации ситуацию отделяет всего несколько шагов.

"Часть людей, которые находились на Бушере в режиме командировки, уже вывезены, - спасибо здесь и Азербайджану, и Армении. Десятки наших товарищей покинули Иран. Пока мы считаем возможным оставлять наших работников на Бушере - ежечасно следим за ситуацией и сверяем часы", - сказал Лихачев на полях ПМЭФ 2025 в четверг.

Вместе с тем он отметил, что находится буквально в нескольких шагах от ввода чрезвычайной ситуации и начала эвакуации сотрудников. "Эвакуировать будем всех - в первую очередь, женщин и детей", - уточнил Лихачев.