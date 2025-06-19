Иркутская область планирует создать кластер редкоземельных металлов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области предлагает создать в регионе кластер редких и редкоземельных металлов, сообщил "Интерфаксу" губернатор Игорь Кобзев на полях Петербургского международного экономического форума в четверг.

"В настоящее время правительство (региона - ИФ) инициирует создание кластера редких и редкоземельных металлов на территории Иркутской области", - сказал Кобзев.

По его словам, ведется работа по созданию такого кластера в Сибири, Иркутская область рассматривается как одна из ключевых площадок для его развития.

"В целях координации деятельности по созданию кластера редких и редкоземельных металлов сформирован штаб под моим руководством", - добавил Кобзев.

Губернатор отметил, что регион обладает значительными запасами редкоземельных элементов (например, месторождения Белозиминское вблизи города Нижнеудинск, Чуктуконское на севере области и другие), а также научно-промышленным потенциалом (Иркутский национальный исследовательский технический университет, Институт химии и химической технологии СО РАН, предприятия цветной металлургии).

"Кластер призван объединить усилия предприятий, научно-исследовательских организаций и органов государственной власти для развития отрасли, повышения конкурентоспособности и обеспечения технологической независимости Российской Федерации в сфере редких и редкоземельных металлов", - подчеркнул Кобзев.

По его словам, на федеральном уровне сейчас формируется запрос потребностей в такой продукции для нужд российской экономики, одновременно проводится оценка ресурсов и возможности организации таких производств.

"Предварительно в Иркутской области есть два потенциальных инвестпроекта, которые могут стать участниками кластера", - добавил глава региона.

Информация об этих проектах пока не уточняется.