Минпромторг рассчитывает нарастить производство редкоземельных металлов в РФ в 7 раз

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Производство редкоземельных металлов (РЗМ) в России может вырасти в 7 раз, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"По редким и редкоземельным металлам мы уже разработали основные технологии разделения веществ. Благодаря крупным проектам с заинтересованными инвесторами рассчитываем нарастить собственное производство РЗМ в 7 раз, снизив зависимость от импорта до минимального уровня", - сказал он.

Алиханов также подчеркнул, что совместно с Минфином разрабатываются льготы по налогам для РЗМ: "Налоговые льготы в части РЗМ являются эффективным механизмом. И коллеги из Минфина это понимают. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время их отработать и завершить".

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия планирует кратно нарастить выпуск новых материалов на базе РЗМ, в том числе в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия". Также Путин заявлял, что Россия готова пригласить иностранных партнеров к совместной работе по РЗМ.

В настоящее время РФ импортирует около 75% РЗМ, страна планирует снизить долю импорта редкоземельных металлов к 2030 году до 45%, обеспечив добычу на уровне 50 тыс. тонн.

Минприроды сообщало, что общие запасы редких металлов (29 видов) в России на данный момент составляют 658 млн тонн. Что касается группы редкоземельных металлов, их балансовые запасы в России равны 28,5 млн тонн. Этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу, в том числе для обеспечения экспортных продаж, подчеркивали в ведомстве.

Крупнейшие разведанные месторождения редких и редкоземельных металлов в России - Ловозерское в Мурманской области и Томторское в Якутии. Крупнейшим в России литиевым месторождением является Колмозерское в Мурманской области.

Ловозерский ГОК входит в состав горнорудного дивизиона "Росатома" (АО "Росатом Недра", бывший АРМЗ), это единственное в РФ предприятие по добыче и обогащению руды РЗМ - лопарита. Лопаритовый концентрат предприятие поставляет в ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, входит в состав горнорудного дивизиона "Росатома"), где из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов для высокотехнологичной промышленности. Мощность СМЗ - до 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год. Завод выпускает 100% групповых концентратов (соединений редкоземельных элементов), ниобия и тантала, 75% магния и 4% титана в России.

Томтор входит в топ-3 крупнейших в мире месторождений РЗМ и является одним из самых богатых в мире с точки зрения содержания в руде редкоземельных металлов, а также крупнейшим непроизводящим проектом ниобия. Запасы участка Буранный в рамках Томтора оцениваются в 11,4 млн тонн руды с содержанием 0,7 млн тонн оксида ниобия и 1,7 млн тонн редкоземельных оксидов. В мае ПАО "НК "Роснефть" приобрело ООО "Восток инжиниринг", владеющее лицензией на Томторское месторождение в Якутии.

Колмозерское литиевое месторождение планируют разрабатывать совместно "Росатом" и "Норникель". В 2023 году компании создали СП "Полярный литий". В январе 2025 года "Полярный литий" был включен в санкционный список США. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тыс. тонн, пентоксида тантала - 1,215 тыс. тонн, пентоксида ниобия - 1,485 тыс. тонн.

К редким металлам относятся 14 видов: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений, а также группа редкоземельных металлов (15 видов). В РЗМ входят - самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий, прометий.

Крупнейшим экспортером РЗМ в мире выступает Китай с долей производства этого товара - около 70%.