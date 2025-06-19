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Минфин разрабатывает законопроект по изъятию доходов от индексации цен на газ сверх инфляции через НДПИ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ прорабатывает законопроект, который позволит изъять рост доходов от повышения цен на газ сверх инфляции через НДПИ.

"У нас есть поручение президента о том, что дополнительную индексацию, которая сверх инфляции, централизовать в бюджет. Сейчас законопроект, который направлен на такого рода централизацию доходов от НДПИ на газ и изъятию в бюджет, мы разрабатываем. Других законопроектов мы не разрабатываем в части газа", - сказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, отвечая на вопрос, обсуждается ли уравнивание НДПИ на газ в зависимости от объема продаж разным категориям потребителей.

Минфин РФ
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