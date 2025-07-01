Поиск

ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ более 5 млрд рублей с начала года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба с начала 2025 года предписала исключить свыше 5 млрд рублей из тарифов в сфере ЖКХ, сообщает телеграм-канал ФАС.

"С начала 2025 года ФАС предписала исключить из тарифов 5,1 млрд рублей. Ведомство выдало 32 предписания об устранении нарушений в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обращения с ТКО", - говорится в сообщении.

В службе уточнили, что провели восемь плановых и внеплановых проверок тарифных регуляторов Бурятии, Хакасии, Красноярского и Пермского краев, Иркутской, Тверской, Томской и Ярославской областей на предмет экономической обоснованности расходов, заложенных в тарифы в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.

Кроме того, по поручению правительства ФАС проверила тарифных регуляторов в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах на предмет экономической обоснованности расходов, включенных в тарифы в сфере обращения с ТКО.

В ведомстве также добавили, что по результатам исполнения предписаний, выданных в 2023 и 2024 году, из тарифов на текущий год исключено 21,6 млрд рублей необоснованных расходов.

ЖКХ ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Удмуртии сообщил о погибших в результате атаки дронов в Ижевске

Эксперт Роспотребнадзора отверг угрозу новой пандемии коронавируса

Госсекретарь Дагестана Магомедов отправлен в отставку

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Предприятие в Ижевске подверглось атаке дронов, есть пострадавшие

"РусГидро" завершило переезд из Москвы в Красноярск

"РусГидро" завершило переезд из Москвы в Красноярск

Следующие новогодние каникулы в РФ продлятся 12 дней

Следующие новогодние каникулы в РФ продлятся 12 дней

Собрание акционеров группы "Русагро" не состоялось

Ограничена работа аэропорта Ижевска

ГК "Эфко" получила согласие ФАС на приобретение производителя "Олейны"

ГК "Эфко" получила согласие ФАС на приобретение производителя "Олейны"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6638 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана405 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2294 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });