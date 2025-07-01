ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ более 5 млрд рублей с начала года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба с начала 2025 года предписала исключить свыше 5 млрд рублей из тарифов в сфере ЖКХ, сообщает телеграм-канал ФАС.

"С начала 2025 года ФАС предписала исключить из тарифов 5,1 млрд рублей. Ведомство выдало 32 предписания об устранении нарушений в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обращения с ТКО", - говорится в сообщении.

В службе уточнили, что провели восемь плановых и внеплановых проверок тарифных регуляторов Бурятии, Хакасии, Красноярского и Пермского краев, Иркутской, Тверской, Томской и Ярославской областей на предмет экономической обоснованности расходов, заложенных в тарифы в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.

Кроме того, по поручению правительства ФАС проверила тарифных регуляторов в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах на предмет экономической обоснованности расходов, включенных в тарифы в сфере обращения с ТКО.

В ведомстве также добавили, что по результатам исполнения предписаний, выданных в 2023 и 2024 году, из тарифов на текущий год исключено 21,6 млрд рублей необоснованных расходов.