ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2025.

По его словам, банк владел миноритарной долей - около 15%.

Закрытие сделки по выходу из актива произошло "недавно", сказал он.

Другие параметры сделки он не уточнил.

В 2021 году ВТБ вошел в состав консорциума инвесторов, который вложили в сервис $250 млн. В консорциум также входили РФПИ, Millhouse и другие инвесторы. После этого Ivi не раскрывала ни информацию о новых раундах инвестиций, ни о своей акционерной структуре.

Онлайн-кинотеатр Ivi.ru был запущен в 2010 году, его основал Олег Туманов.