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Путин разрешил Rai Capital Partners сделки с долями в онлайн-кинотеатре "Иви"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин разрешил компании Rai Capital Partners Limited сделки с долями ООО "Иви.ру". Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе не уточняется, о каких именно сделках речь: он содержит стандартную для подобных распоряжений формулировку (разрешено совершение сделок (операций), "влекущих за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал ООО "Иви.ру").

В открытых источниках нет информации о бенефициарах Rai Capital, а также информации о ее связи с "Иви.ру" или ее акционерами.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Иви.ру" является кипрская компания Ivi.ru Media Limited. Как говорится в отчете ООО за 2024 год, в структуре Ivi.ru Media Limited преобладают фонды различных правовых форм, что "затрудняет возможность выявить бенефициарных владельцев "Иви.ру".

В июне глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что банк вышел из капитала онлайн-кинотеатра "Иви", в котором ему принадлежало около 15%.

В 2021 году ВТБ вошел в состав консорциума инвесторов, который вложили в сервис $250 млн. В консорциум также входили РФПИ, Millhouse и другие инвесторы. После этого "Иви" не раскрывала информацию ни о новых раундах инвестиций, ни о своей акционерной структуре.

Онлайн-кинотеатр "Иви.ру" был запущен в 2010 году, его основал Олег Туманов. По итогам 2024 года выручка ООО "Иви.ру" составила 22,9 млрд рублей, увеличившись на 38%. Чистая прибыль возросла в 1,8 раза - до 3,6 млрд рублей.

Ivi Андрей Костин ВТБ Владимир Путин Иви.ру Rai Capital Partners
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