Бюджет РФ с начала года получил 63 млрд рублей от продажи патентов мигрантам

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сумма уплаченного в бюджет страны НДФЛ от продажи патентов трудовым мигрантам с начала года превысила 60 млрд рублей, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Валентина Казакова.

"Сумма НДФЛ, которая уплачивается с патентов, достаточно значительная - почти 124 млрд рублей за 2024 год. Это получают субъекты РФ от авансовых платежей, которые платят иностранцы за получение патента ежемесячно. Уже за пять месяцев этого года эта сумма составляет 63 млрд рублей, что больше, чем в прошлом году", - сказала Казакова на сессии "Трудовая миграция. Экономическое измерение" в рамках ПМЭФ.

Как пояснили в самом ГУВМ, данная цифра налоговых отчислений на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем, она отметила, что в 2025 году на территории России работает порядка 3 миллионов иностранцев.

"800 тысяч из них - это сфера строительства, 350 тыс. - оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, дальше идет транспортировка и хранение - 193 тыс., сельское хозяйство - 63 тысячи", - подчеркнула Казакова.

Представитель МВД, кроме того, заявила о росте до 3,4 млн количества выписанных административных протоколов в отношении мигрантов в 2024 году, тогда как в 2023 году было выписано 2,3 млн протоколов.