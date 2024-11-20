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Володин поддержал идею повысить на 50% стоимость патента для мигрантов

Соответствующее предложение выдвинул лидер "Новых людей" Алексей Нечаев на встрече с Владимиром Путиным

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно охарактеризовал высказанные на встрече с президентом РФ предложения руководителя партии "Новые люди" Алексея Нечаева о повышении на 50% стоимости патента для мигрантов и введении пошлины за патент.

"Предложения Нечаева очень грамотные правильные, мы их тоже будем рассматривать и поддерживать", - сказал Володин в среду на заседании нижней палаты парламента.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Нечаев предложил поднять на 50% стоимость патента для мигрантов, сделать платной саму регистрацию и ввести пошлины за патент.

Он также отметил, что примерно 90 тысяч рублей в месяц сейчас зарабатывают мигранты в Москве, около 1,5 миллиона рублей в год, однако весь патент стоит 90 тысяч рублей в год, и "это меньше, чем платят даже российские самозанятые".

Вячеслав Володин Новые люди Госдума Алексей Нечаев Владимир Путин
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