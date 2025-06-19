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В Сбербанке допустили снижение выдач льготной ипотеки в июне

Это может произойти на фоне отмены банками комиссий для застройщиков

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Определенная коррекция выдач льготной ипотеки после отмены банками комиссий для застройщиков произошла, в июне возможно снижение выдач, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Определенное сокращение мы видим, оно не драматическое ровно потому, что сейчас конъюнктура с точки зрения стоимости денег и ставок стала чуть лучше, чем была перед Новым годом, когда ставки по депозитам были выше, чем ключевая ставка", - сказал он.

"В июне, скорее всего, мы увидим тоже определенное снижение, потому что мы полный месяц проживем в периоде, когда уже этих комиссий не было", - добавил Царёв.

Он напомнил, что до августа действует дополнительная субсидия Минфина по ставкам льготной ипотеки.

"Если в августе она продлена не будет, тогда мы ждём, что, возможно, в августе мы увидим более сильное замедление. Если она будет продлена, я надеюсь, что ситуация будет относительно нормальная", - отметил первый зампред.

Сбербанк и ВТБ в середине мая объявили об отмене комиссий для застройщиков по льготной ипотеке.

Сбербанк в январе-мае 2025 года выдал 632 млрд рублей в рамках льготного ипотечного кредитования, что на 2% выше показателя за аналогичный период 2024 года. В январе Сбер выдал льготную ипотеку на 53 млрд рублей, в феврале - 107 млрд рублей, в марте - 149,5 млрд рублей, в мае - на 164 млрд рублей.

Кирилл Царев Сбербанк ВТБ
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