В Сбербанке заявили о снижении чувствительности к изменению ставки ЦБ РФ

Снижение ставки ЦБ на 1 п.п. приводит к уменьшению процентного дохода Сбера на 5 млрд рублей, сказал зампред банка Скворцов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Чувствительность Сбербанка к изменению ключевой ставки ЦБ РФ уменьшилась: ее снижение на 1 процентный пункт (п.п.) приводит к сокращению чистого процентного дохода на 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Сейчас мы сильно снизили чувствительность, потому что понимали, что цикл повышения ставки закончился. На годовом горизонте чувствительность сейчас около 5 млрд в обратную сторону, то есть 1 процентный пункт снижения дает 5 млрд рублей снижения чистого процентного дохода", - сказал Скворцов в кулуарах ПМЭФ-2025.

Вместе с тем при снижении ключевой ставки качество портфеля перестает ухудшаться, поэтому на стороне резервов эффект будет в лучшую сторону, добавил зампред.

"Я думаю, что в итоге мы, конечно, выиграем от снижения, как и вся экономика, но процентный доход будет немножко меньше", - отметил Скворцов.

Эффект от повышения ставки ЦБ на 1 п.п. для Сбербанка положительный и составляет 18 млрд рублей.

Банк России в июне вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 20% годовых.