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Глава РСПП не ждет волны банкротств из-за переохлаждения экономики

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Длительное удержание ключевой ставки на высоком уровне привело к тому, что многие компании находятся в преддефолтном состоянии, но волна банкротств маловероятна, заявил "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Я думаю, не дойдет (до массовых банкротств - ИФ), не допустим "переохлаждения". Будет управляемое сжатие, которое будет выражаться, в том числе, если говорить на примере угольной промышленности, в планомерном закрытии тех шахт, которые явно неперспективны, где исчерпание пластов идет и невозможно обеспечить конкурентную цену продукции, логистику и так далее", - сказал он.

"Видимо, такая же ситуация может быть в других отраслях, но это (закрытие предприятий - ИФ) будет планомерно с учетом возможности трудоустройства людей, переквалификации... То есть это не вдруг, а такая планомерная работа", - добавил Шохин, напомнив, что обсуждение ситуации на предприятиях в отдельных отраслях происходит на площадке подкомиссии вице-премьера РФ Александра Новака.

По словам, Шохина, решение ЦБ снизить ставку до 20% с 21% "ситуации не меняет", хотя даст определенную экономию - "250 млрд рублей, подсчитал Минфин", - для бюджета. Сократятся и расходы корпораций на обслуживание долгов.

"Но мы считаем, что общая ситуация достаточно тревожная, у многих компаний преддефолтное состояние по обязательствам", - сказал Шохин.

Подкомиссия Новака в точечном режиме оказывает поддержку системообразующим предприятиям, находящимся в "красной зоне", через отсрочку налоговых платежей, послабление регуляторики, снижение требований ЦБ к банкам-кредиторам в рамках реструктуризации. "То есть механизм ручного управления действует, но он не решает системных вопросов, и Минфин, и ЦБ, и правительство в целом дают понять, что системных решений по послаблению не будет, только точечные решения по поддержке тех, кто не должен обанкротиться", - отметил глава РСПП.

"Даже эта достаточно энергичная работа по ручному управлению, недопущению тех или иных дефолтов показывает, что ситуация в системном плане непростая. Действительно, мы видим, что в силу высокой ставки, например, цепочки платежей рушатся, в том числе из-за того, что даже крупные компании задерживают оплату поставок. Лучше подержать чуть-чуть и штрафы даже заплатить, но все перекрывает ставка", - сказал Шохин, добавив, что в случае неплатежей страдают малые и средние предприятия-поставщики, состояние которых не входит в зону внимания правительственной подкомиссии.

"Безусловно, это все свидетельство того, что охлаждение идет полным ходом", - заключил Шохин.

Александр Шохин РСПП Александр Новак
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