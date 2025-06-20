"Аэрофлот" к 2033 году рассчитывает получить 200 самолетов МС-21

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" до 2033 года рассчитывает на поставку 200 российских среднемагистральных самолетов МС-21, заявил глава компании Сергей Александровский.

"Если оперировать конкретными периодами, то до 2030 года ожидаем 108 самолетов МС-21, до 2033-го - планируем увеличить их численность до 200 самолетов", - сказал Александровский журналистам "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Он напомнил, что на данный момент у "Аэрофлота" есть твердый контракт на 18 МС-21. В ближайшее время предстоит согласование договоров на остальные машины.

На ВЭФ-2022 "Аэрофлот" и ПАО "ОАК" подписали соглашение о поставке до 2030 года 339 российских самолетов разных типов - 210 МС-21, 89 SJ-100 и 40 Ту-214. На ВЭФ-2023 во исполнение этого соглашения "Аэрофлот", его дочерняя авиакомпания "Россия" и лизингодатель "Авиакапитал-Сервис" заключили твердые контракты на 18 МС-21 и 34 SJ-100. Позднее Александровский заявлял, что группа планирует эксплуатировать только МС-21, а получаемые в будущем SJ-100 будет сдавать в сублизинг другим авиакомпаниям.

В беседе с журналистами на ПМЭФ-2025 глава "Аэрофлота" подтвердил, что в планах группы нет эксплуатации SJ-100. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" будут летать на МС-21, а "Победа" останется с существующим парком Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел. "Не исключаю перераспределения флота Boeing 737 внутри группы - но, опять-таки, по мере поступления МС-21", - отметил он.

Ту-214 "Аэрофлот" не собирается эксплуатировать, потому что для группы "это не очень эффективно", заявил Александровский. "Мы все-таки делаем фокус на наиболее, скажем так, соответствующий с точки зрения своей размерности и эксплуатационных характеристик нашей сети маршрутов самолет (МС-21- ИФ). И опять-таки использование одного типа - это существенное повышение эффективности в планировании ресурсов, в том числе подготовке и обучению пилотов и бортпроводников", - добавил он.

Начало поставок новой российской авиатехники, созданием которой занимается ОАК (входит в "Ростех"), ранее несколько раз откладывалось, в том числе на фоне санкционных ограничений. Выход в серийное производство МС-21 и SJ-100 в импортозамещенном облике, по последним официальным данным, ожидается в 2026 году. Ту-214 выпускается с 1996 года ограниченной серией, к 2027-2028 гг. их производство планируется нарастить как минимум до 20 самолетов в год, заявил недавно первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.