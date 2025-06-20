ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке, пересмотрит условия по потребкредитам и автокредитам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ВТБ снизил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке, максимальное снижение составило 2,2 процентного пункта, сообщил зампред правления банка Александр Пахомов в рамках ПМЭФ-2025.

В ближайшее время банк также планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам.

"Мы ожидаем постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, и сегодня начинаем проводить ипотечные сделки на новых условиях. Конечно, основой спроса остается господдержка, на которую в первом полугодии, по нашим оценкам, придется свыше 80% продаж на рынке жилищного кредитования. При этом улучшение условий затронет и другие кредитные продукты", - отметил Пахомов.

По прогнозам ВТБ, общерыночные выдачи ипотеки по итогам января-июня 2025 года составят около 1,5 трлн рублей. Банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке на фоне смягчения монетарной политики.