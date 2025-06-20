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РФПИ и вьетнамская Shinec договорились об инвестициях в логистику и портовую инфраструктуру

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамская инвестиционная корпорация Shinec договорились о партнерстве для совместных инвестиций в ряде секторов, включая логистику, портовую инфраструктуру, переработку полезных ископаемых, а также складскую и индустриальную недвижимость на территории РФ и Вьетнама.

Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил РФПИ.

Соглашение призвано содействовать укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Вьетнамом, отмечает РФПИ.

РФПИ Shinec Вьетнам
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