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РФПИ и суверенный фонд Вьетнама договорились об инвестпартнерстве в транспорте и энергетике

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Государственная корпорация по инвестированию и управлению государственным капиталом Вьетнама (SCIC, суверенный фонд страны) договорились о партнерстве для развития инвестиционного сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Об этом РФПИ объявил на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани.

РФПИ и SCIC сфокусируются на партнерстве в целом ряде секторов, включая транспорт, логистику, цифровую инфраструктуру, инновационные технологии, здравоохранение, СПГ и газовую генерацию, а также возобновляемую энергетику, промышленное производство и другие направления.

"Соглашение с SCIC открывает возможности для дальнейшего расширения деловых связей с Вьетнамом, одним из ключевых партнеров России в Азии", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, РФПИ и SCIC сосредоточатся на поддержке долгосрочного экономического роста и новых возможностей для деловых кругов двух стран.

Вьетнам Кирилл Дмитриев РФПИ SCIC
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