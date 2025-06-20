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Чуйченко заявил, что ввод в эксплуатацию системы "Правовая помощь" должен быть обеспечен по всей РФ до 1 октября

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Тысячи граждан получили бесплатную юридическую помощь через информационную систему "Правовая помощь" во время ее пилотной эксплуатации в десяти регионах, ввод этой системы в эксплуатацию во всех регионах страны должен быть обеспечен до 1 октября 2025 года, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

"Общий объем бесплатной юридической помощи, оказанной с использованием информационной системы "Правовая помощь" в десяти пилотных регионах, по состоянию на сегодняшний день, превышает 140 тыс. случаев", - сказал он в интервью "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума.

Министр отметил, что "ввод системы в промышленную эксплуатацию во всех регионах РФ с получением всех необходимых аттестатов должен быть обеспечен до 1 октября 2025 года".

По словам Чуйченко, Минюст совместно с Минцифры и Аналитическим центром при правительстве в рамках федерального проекта "Государство для людей" также осуществляют проработку функциональных и технических требований к системе, а также порядок реализации на "Госуслугах" жизненной ситуации "Получение бесплатной юридической помощи".

Полный текст интервью читайте на сайте "Интерфакса" в 10:00.

Минюст Константин Чуйченко
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