На портале госуслуг заработал сервис по оформлению налогового вычета

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Новый сервис в формате "жизненная ситуация" для оформления налогового вычета запущен на портале госуслуг, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Новый сервис для получения налогового вычета работает по принципу, который заложен во все жизненные ситуации - это комплексное решение вопроса человека быстро, без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация "Налоговый вычет" запущена на портале Госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы", - прокомментировал Григоренко.

Сервис запущен в рамках федерального проекта "Государство для людей", который курирует Григоренко.

В аппарате вице-премьера напоминают, что налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, как следствие, снизить налог на доходы физических лиц.

"Новая жизненная ситуация позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета, а также снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций. Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить", - сказано в сообщении.

Каталог на главной странице портала включает 38 федеральных жизненных ситуаций, каждая из которых объединяет в среднем по 17 госуслуг, которые связаны одной темой. До конца 2025 года запланировано запустить еще 32 федеральные жизненные ситуации.