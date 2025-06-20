Минфин обещает стабильность налогов, несмотря на влияние "идеального шторма" на бюджет

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ не планирует новые корректировки налоговой системы, несмотря на непростую ситуацию с исполнением бюджета в этом году.

Открывая деловой завтрак Сбера в рамках ПМЭФ-2025, глава банка Герман Греф упомянул "идеальный шторм" в российской экономике. Среди его составляющих - высокий уровень ставок и переукрепленный курс рубля, бьющий, в том числе, по доходам бюджета от экспорта.

"У нас действительно шторм, как вы говорите, идеальный, и в бюджете то же самое: штормит серьезно", - сказал министр финансов Антон Силуанов в своем выступлении на завтраке Сбера.

"Но тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали, договорились, что базово налоги не трогаем (после прошлогодних изменений - ИФ). И это правильно, потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики", - сказал он.

"По налогам планов менять ту конструкцию, о которой договаривались, нет", - повторил Силуанов.