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Дюков призвал сохранить параметры топливного демпфера для стабильности

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Параметры топливного демпфера нужно сохранить для поддержания стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов. Такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках ПМЭФ.

"Механизм демпфера успешно работает с 2019 года и неоднократно доказывал свою эффективность по сдерживанию цен на внутреннем рынке. Для поддержания стабильных цен на моторное топливо в РФ считаем целесообразным сохранение текущих параметров демпфера. Хотя анализ механизма для его доработки всегда нужно продолжать. Нет пределов совершенству", - сказал он.

Бюджет РФ выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. При этом власти и нефтяники регулярно корректируют параметры топливного демпфера.

Александр Дюков
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