Минфин ждет от правительства решений по уровню индикатора в топливном демпфере

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ ожидает решения правительства об уровне повышения порога отклонения от индикаторов в топливном демпфере, после которого выплаты нефтяникам обнуляются, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Все документы в аппарате правительства, ждем решения. Там есть разные варианты. Предложение нефтяных компаний - повышение диапазона отклонения до 20% (по бензину - ИФ) и 30% (по дизтопливу - ИФ). Предложение Минфина - 15% и 25%. Как компромиссный вариант мы предлагаем двухэтажное повышение, сначала 15% и 25% на период один-два года, потом перейти к тому, что предлагает отрасль, 20% и 30%. Окончательное решение должно быть за правительством, мы его ждем", - сказал Сазанов.

Как сообщалось, правительство РФ изучает предложение увеличить значение порогового отклонения от индикативных цен в формуле демпфера, которое приводит к его обнулению для нефтяных компаний. Сейчас для бензина оно составляет 10%, для дизтоплива - 20%.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60450 руб./т - по бензину, 57200 руб./т по ДТ в 2025 г.) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился лишь единожды, в разгар ценового кризиса 2023 года, тогда нефтяники не получили выплаты из бюджета за сентябрь, поскольку средние биржевые цены и на бензин, и на дизтопливо в том месяце оказались гораздо выше отсечки, после которой демпфер обнуляется.

После этого прецедента компании неоднократно просили разделить расчеты демпфера по бензину и по ДТ, установив превышение предельных уровней цен отдельно по видам топлива, а также расширить отклонения от индикативных цен по каждому нефтепродукту. В прошлом году предельные уровни были разделены по видам топлива.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,82 трлн рублей, за 2023 год - 1,59 трлн руб., за 2022 год - 2,17 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.