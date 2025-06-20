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В "Газпром нефти" заявили о наращивании инвестиций в добычу и поддержании устойчивости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" наращивает инвестиции и поддерживает устойчивость бизнеса в текущей конъюнктуре рынка, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Газпром нефть" наращивает инвестиции в добычу. Мы сохраняем инвестиционную устойчивость в текущей конъюнктуре рынка. Конечно, для нас как для экспортеров текущий курс рубля не самый комфортный, но это не влияет на наши производственные планы", - сказал он.

Дюков подчеркнул, что основные инвестиционные проекты компании сейчас - в добыче. "Это в том числе проекты в Восточной Сибири - Чонская группа месторождений. Это инвестиции в разработку неоком-юрских залежей Бованенково и ряд других крупных проектов", - добавил он.

По словам Дюкова, объем переработки нефти компанией в 2025 году будет сопоставим или чуть выше уровня 2024 года, который оказался рекордным для нее по этому показателю.

Как сообщалось, капвложения "Газпром нефти" в первом квартале 2025 года выросли на 43% - до 178 млрд рублей.

Газпром нефть Александр Дюков ПМЭФ
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